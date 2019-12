La seizième journée de Ligue 1 a débuté aujourd’hui à 19h et l’Olympique Lyonnais reçoit Lille pour un choc de haut de tableau.

A domicile, l’Olympique Lyonnais se présente dans un 4-2-3-1 qui commence tout doucement à prendre place avec Anthony Lopes dans les buts. Il peut compter en défense sur Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Youssouf Koné. Le double pivot est constitué de Thiago Mendes et Lucas Tousart. Seul en point de l’attaque, Memphis Depay est soutenu par Maxwel Cornet, Jeff Reine-Adélaïde et Martin Terrier.

De son côté le LOSC mise sur un 4-2-3-1. Dans les buts Mike Maignan est devancé par Zeki Çelik, Jose Fonte, Gabriel et Domagoj Bradaric. Les couloirs sont occupés par Renato Sanches et Jonathan Bamba alors que Benjamin André et Boubakary Soumaré se retrouvent au cœur du jeu. En attaque, Victor Osimhen est soutenu par Jonathan Ikoné.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Koné - Tousart, Mendes - Cornet, Reine-Adélaïde, Terrier - Depay

Lille OSC : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Bradaric - André, Soumaré - Sanches, Ikoné, Bamba - Osimhen