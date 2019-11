Courant septembre, l’Olympique Lyonnais a officialisé la prolongation de contrat de Maxwel Cornet de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023. L’ancien joueur du FC Metz, interrogé dans les colonnes du Progrès, s’est confié sur cet acte d’engagement qui ne l’a pas laissé indifférent.

« Je crois dans le projet OL, un club que j’aime et qui m’a fait grandir. Le discours de Juninho m’a plu et le président a lié la parole à l’acte. Cette prolongation était logique » a-t-il avoué avant de revenir sur sa possibilité de départ vers l’Angleterre ou encore l’Allemagne. « Oui, mais on m’a fait confiance, et à partir du moment où je décide de rester, je suis à 100% dans le projet ».