15 décembre 2019. L’Olympique Lyonnais a annoncé les graves blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay. « L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit, lors du match OL - Rennes comptant pour la 18ème journée de Ligue 1. La date opératoire sera définie dans les prochains jours mais l’indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois ».

Opéré avec succès le 20 décembre, le Néerlandais, qui était à Rome, a pu ensuite enchaîner avec sa rééducation. Il était notamment à Dubai. Ce jeudi 12 mars, soit pratiquement trois mois après sa grave blessure, Memphis Depay était de passage au Groupama Stadium, où son équipe s’entraînait aujourd’hui à la veille du match à huis clos face au Stade de Reims. Tout sourire, le capitaine des Gones a retrouvé les siens. Des images qui doivent faire plaisir aux supporters lyonnais.