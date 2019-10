Depuis lundi soir, Sylvinho n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le technicien brésilien a en effet payé les mauvais résultats des Gones, battus notamment dimanche soir par l’AS Saint-Etienne dans le derby (0-1). Présent avec les Pays-Bas lors de cette trêve internationale, Memphis Depay a eu le droit à quelques questions sur l’actualité de l’OL après la victoire des siens contre l’Irlande du Nord (3-1). Double buteur ce soir, le joueur de 25 ans n’a pas hésité à défendre Sylvinho.

« Avant toute chose, j’ai envie de dire que la décision de renvoyer Sylvinho, notre entraîneur... Ce n’était pas de sa faute si on a eu des mauvais résultats match après match. Et je continue à dire que c’est l’équipe. Je me sens vraiment désolé pour lui qu’il ait été sacrifié parce que je pense qu’il a apporté de la passion à l’équipe et au club, de la fraîcheur, un nouvel état d’esprit. Mais ça prend du temps ce genre de choses pour changer un club comme l’OL. Je me sens mal pour lui, mais je sais qu’il va faire de grandes choses dans le futur », a lâché Depay au micro de La Chaîne L’Equipe.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10