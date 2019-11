Samedi en début de soirée, l’Olympique Lyonnais recevait l’OGC Nice. Rapidement en tête de deux buts, les Gones ont finalement été réduits à dix suite à l’exclusion de Fernando Marçal pour un pied haut sur Hicham Boudaoui. Malgré une réduction du score de Kasper Dolberg, les Gones ont réussi à l’emporter 2-1. Une victoire importante comme l’a rappelé Moussa Dembélé en conférence de presse, la veille d’un match crucial contre le Zenit en Ligue des Champions.

« Oui c’est sûr, on a remporté des matches auparavant mais c’est différent que de gagner un match dans ces circonstances. Ça ressoude un groupe et on sait que l’on peut travailler ensemble » a lâché l’attaquant français. Des ingrédients qui pourront en effet servir lors d’un déplacement en Russie qui s’annonce compliqué (rencontre à suivre demain à 18h55 sur notre live commenté)