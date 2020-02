Duel d’Olympiques au Groupama Stadium de Lyon-Décines, avec en jeu un ticket pour les demi-finales de la Coupe de France (21h05). Lyon est à 16 points de Marseille en championnat mais reste engagé dans trois coupes : le quart de finale de ce soir, la finale de la Coupe de la Ligue qu’il disputera face au PSG le 4 avril prochain et le huitième de finale de Ligue des champions qu’il doit encore jouer face à la Juventus, les 26 février et 17 mars prochains. L’OM est lui concentré sur son objectif Ligue des champions mais ne crachera pas sur un nouveau trophée.

Pour ce match, Rudi Garcia est privé de Marcelo et Jean Lucas, suspendus. La nouvelle recrue, Bruno Guimaraes n’est pas encore qualifiée. L’ancien coach de l’OM aligne un 4-3-3, avec Lopes au but, une défense composée de Tete, Andersen, Denayer et Cornet. Au milieu, Caqueret et Aouar entourent Tousart, alors que devant Terrier et Toko-Ekambi évolueront en compagnie de Moussa Dembélé. De son côté, André Villas-Boas est privé, ou se prive, de Benedetto, Radonjic, Amavi et Caleta-Car, ces deux derniers étant suspendus. Au coup d’envoi, il aligne un 4-3-3 avec Pelé dans le but, une défense composée de Sarr, Gonzalez, Kamara et Sakai. Au milieu, Strootman est entouré par Rongier et Sanson. Devant, Lopez est aligné à droite, Payet à gauche et Germain dans l’axe.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Cornet - Caqueret, Tousart, Aouar - Toko-Ekambi, Dembélé, Terrier

OM : Pelé - Sarr, Gonzalez, Kamara, Sakai - Rongier, Strootman, Sanson - Lopez, Germain, Payet