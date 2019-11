Arrivé à l’été 2017 après avoir été repéré lors de la demi-finale de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré n’a jamais mis les supporters dans sa poche. Même pire, ce dernier est bien souvent critiqué à travers son jeu jugé trop brouillon. Et Raymond Domenech n’a pas manqué à l’appel. L’ancien sélectionneur de l’Équipe de France (2004-2010) ne s’est pas retenu de dire ce qu’il pense de l’ailier droit dans les colonnes de l’Équipe.

« C’est un touriste ! Il fait illusion dans le travail défensif, mais, dans la phase offensive, il ne se passe rien. Il est pourtant pris pour ça. Il marque contre Benfica, mais il a été pitoyable tout le match (il est en fait entré en jeu à la 73e minute). Il ne sert à rien et te perd presque tous les ballons qu’il reçoit. Ses passes n’arrivent pas, ses ballons sont trop courts, trop mous… Il doit se remettre en question. J’ai même du mal à comprendre les entraîneurs car, vis-à-vis des Cornet, des Terrier… Pour moi, il n’aime pas se faire mal et s’endort parfois », a-t-il avoué. Et pan !