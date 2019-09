Mardi à 18h55, l’Olympique Lyonnais entame sa campagne de Ligue des Champions avec la réception du Zenit Saint-Pétersbourg. Cela intervient alors que l’OL n’a plus gagné depuis 3 rencontres et affiche les pires difficultés du monde à conserver l’avantage au score. Interrogé en conférence de presse sur les points à améliorer. Il a redit qu’il cherchait plus de constance.

« Les résultats, les performances sur la durée, il faut qu’on joue 90 minutes, pas 45 ou 60. C’est ce qui nous a manqué. Il faut qu’on cherche les solutions pour s’améliorer, continuer à travailler, à bien travailler. Nous avons de très bons joueurs, jeunes. Nous devons trouver le point d’équilibre pour faire de bons matches, plus complets et que tous les joueurs s’expriment au mieux », a-t-il convenu. Cela sera-t-il le cas face au Zenit ? Réponse mardi soir (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

