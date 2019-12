Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivent aujourd’hui. A la recherche d’un premier trophée depuis 2012, l’Olympique Lyonnais reçoit sur sa pelouse le Toulouse FC.

A domicile, l’équipe de Rudi Garcia conserve le traditionnel 4-2-3-1 avec Ciprian Tatarusanu dans les buts. Le gardien roumain est devancé par Kenny Tete, Marcelo, Joachim Andersen et Maxwel Cornet. Jean Lucas et Thiago Mendes composent le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Amine Gouiri est soutenu par Bertrand Traoré, Rayan Cherki et Martin Terrier.

De son côté, le Toulouse FC mise sur un 4-3-3 avec Mauro Goicoechea dans les cages. Ce dernier peut compter en défense sur Kelvin Amian, Steven Moreira, Nicolas Isimat-Mirin et Moussa Diarra. On retrouve Kouadio Koné, Jean-Victor Makengo et Ibrahim Sangaré au cœur du jeu alors que Wesley Saïd et Quentin Boisgard occupent les ailes autour d’Efthymios Koulouris.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Tatarusanu - Tete, Marcelo, Andersen, Cornet - Lucas, Mendes - Traoré, Cherki, Terrier - Gouiri

Toulouse FC : Goicoechea - Amian, Moreira, Isimat-Mirin, Diarra - Koné, Sangaré, Makengo - Saïd, Koulouris, Boisgard