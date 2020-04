Arrivé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier en provenance du LOSC, Thiago Mendes a déjà disputé 33 matches toutes compétitions confondues avec les Gones. Mais le milieu de terrain brésilien connaît bien la Ligue 1 puisqu’il y joue depuis 2017 et son transfert dans le nord de la France. Le joueur de 28 ans a donc croisé de nombreux joueurs, dont Neymar, la star du Paris Saint-Germain. Et dans un entretien accordé à UOL Esporte, l’ancien joueur du FC São Paulo s’est exprimé sur le traitement envers le numéro 10 auriverde.

« Les tacles sur lui sont de plus en plus durs mais c’est logique parce que si vous le laissez faire, il tombe et se roule (par terre). Neymar est un grand joueur et obtient toujours l’attention de n’importe quel défenseur. Quand on joue face à lui, au-delà de ne pas lui permettre de faire une bonne performance contre ton équipe, c’est aussi l’occasion de montrer sa valeur en tant que défenseur », a lâché Thiago Mendes au média brésilien. Présent côté lyonnais lors des deux matches de championnat, ce dernier avait perdu avec son équipe ses deux rendez-vous contre Neymar et les Parisiens (0-1, 2-4).