Sur la pelouse de l’Arena Lviv, l’AS Saint-Etienne pensait battre Oleksandria dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Grâce à des buts de Khazri et Camara, les Verts menaient en effet 2-0 en Ukraine mais derrière, Bezborodko et Zaderaka ont trouvé le chemin des filets en fin de match pour offrir un nul à leur équipe (2-2). Forcément déçu, le capitaine de cette équipe stéphanoise Loïc Perrin est revenu sur le match au micro de RMC Sport.

« Il y a de la déception. Quand on mène 2-0 dans un match, c’est rageant de se faire reprendre dans les arrêts de jeu. Après, on a souffert en deuxième mi-temps, on a subi beaucoup d’assauts. L’adversaire a bien joué le coup aussi. On a malgré tout été solidaires mais ça n’a pas suffi, a expliqué le défenseur français avant de poursuivre. C’est beaucoup de déception. Quand on fait autant d’efforts et qu’on n’est pas récompensés, c’est malheureux. Après, on a toujours notre destin entre nos mains. On aurait voulu faire mieux ce soir mais on reste dans la course à la qualification. »