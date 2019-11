Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue Europa, l’AS Saint-Etienne se déplaçait à l’Arena Lviv pour y affronter Oleksandria. Derniers du groupe I avec seulement deux unités, les Verts devaient absolument ramener un résultat pour espérer poursuivre son aventure européenne. Sans Saliba et M’vila (blessés), Claude Puel optait pour un 4-3-3 avec avec le trio Nordin, Beric, Khazri en attaque. Côté ukrainien, Volodymyr Sharan alignait également un 4-3-3 avec Luchkevych, Shastal, Tretyakov en pointe. Dès l’entame, les Verts obtenaient rapidement la possession du ballon. La première opportunité stéphanoise intervenait à la 11e avec Bouanga qui servait Aholou à l’entrée de la surface.

Mais la frappe enroulée de l’ancien Strasbourgeois passait au dessus. Les joueurs ukrainiens allumaient la première mèche trois minutes plus tard avec une frappe de Banada repoussée par Ruffier (15e). L’ASSE se faisait bouger et Banada bien servi par Luchkevych butait une nouvelle fois sur le portier stéphanois (18e). Les hommes de Claude Puel se reprenaient et obtenaient un penalty. Bien lancé dans la profondeur par Beric, Khazri filait seul au but et se faisait faucher par Pankiv dans la surface. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty. L’international tunisien ne se faisait pas prier et transformait la sentence (0-1, 24e). Quatre minutes plus tard, Robert Beric décochait une superbe frappe qui passait juste à côté des buts gardés par Pankiv (28e).

L’ASSE craque dans les ultimes secondes, l’Espanyol se régale

Au retour des vestiaires, les débats s’envenimaient quelque peu et l’arbitre devait faire preuve de fermeté pour tenir les vingt-deux acteurs. Avant l’heure de jeu, Claude Puel effectuait un premier changement et décidait de renforcer son entrejeu avec la rentrée de Camara à la place de Beric (55e). Les Stéphanois semblaient beaucoup moins inspirés dans le second acte et Oleksandria en profitait pour accentuer la pression devant les buts de Ruffier. Les joueurs ukrainiens pensaient recoller au score grâce à Banada mais l’arbitre indiquait logiquement une position de hors-jeu du milieu de terrain (70e). Quelques minutes plus tard, l’AS Saint-Etienne réalisait le break. Sur un contre, Bouanga fixait la défense ukrainienne et servait Camara qui d’un pointu ajustait Pankiv (0-2, 72e). Le jeune milieu stéphanois pour ses premières minutes de la saison inscrivait un but capital.

Mais les hommes de Claude Puel allaient vivre une fin de match haletante. Suite à un centre de Kovalets mal renvoyé par Debuchy sous pression, Bezborodko qui avait bien suivi ajustait de près Ruffier (1-2, 84e). L’ASSE rendait les armes dans les ultimes minutes. Sur un ballon aérien, Ruffier manquait totalement sa sortie, le cuir revenait sur Zaderaka dont la demi-volée venait se loger dans la lucarne de Ruffier (2-2, 90+2). Un résultat nul qui n’arrangeait pas les affaires stéphanoises. Dans les autres matchs de la soirée, l’Espanyol atomisait Ludogorets réduit à neuf (2-0). Manchester United ne tremblait pas face au Partizan Belgrade grâce notamment à une réalisation d’Anthony Martial. Mönchengladbach dans les ultimes secondes arrachait la victoire (2-1) face à l’AS Roma grâce à Marcus Thuram bien servi par Alassane Pléa. Dans le groupe de l’ASSE, la Gantoise raflait la mise (3-1) face à Wolfsbourg. Dans l’un des chocs de la soirée, les Glasgow Rangers tiraient leur épingle du jeu (2-0) face au FC Porto.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Les résultats de la soirée

Braga 3 - 1 Besiktas : Paulinho (15e, 37e), Eduardo (81e) pour Braga ; Boyd (29e) pour Besiktas.

Espanyol 6 - 0 Ludogorets : Melendo (4e), Lopez (19e), Vargas (36e, s.p.), Campuzano (62e), Pedrosa (73e), Ferreyra (76e) pour l’Espanyol.

Ferencvaros 0 - 0 CSKA Moscou

Feyenoord 1 - 1 Young Boys : Berghuis (18e, s.p.) pour Feyenoord ; Spielmann (71e) pour les Young Boys.

Manchester United 3 - 0 Partizan Belgrade : Greenwood (22e), Martial (33e), Rashford (49e) pour Manchester United.

Mönchengladbach 2 - 1 AS Roma : Fazio (35e, c.s.c.), Thuram (90e+5) pour Monchengladbach ; Fazio (64e) pour l’AS Roma.

Oleksandria 2 - 2 AS Saint-Etienne : Bezborodko (84e), Zaderaka (90e+2) pour Oleksandria ; Khazri (24e, s.p.), Camara (73e) pour l’AS Saint-Etienne.

Glasgow Rangers 2 - 0 FC Porto : Morelos (69e), Davis (73e) pour les Rangers.

Wolfsberger AC 0 - 3 Basaksehir : Visca (73e, s.p.), Crivelli (84e, 87e) pour Basaksehir.

Wolfsburg 1 - 3 La Gantoise : João Victor (20e) pour Wolfsburg ; Yaremchuk (50e), Depoitre (65e), Ngadeu-Ngadjui (76e) pour La Gantoise.

Wolverhampton 1 - 0 Slovan Bratislava : Ruben Neves (90e+2) pour Wolverhampton.