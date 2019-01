L’avenir du joueur français de Chelsea est toujours en suspens. Alors que le bail d’Olivier Giroud chez les Blues expire en juin prochain, et qu’il n’a toujours pas renouvelé son contrat au sein du club londonien, il est l’objet de différentes convoitises sur le marché des transferts. Et L’Équipe annonce que le champion du monde 2018 a refusé une offre du Dalian Yifang (D1 chinoise), où évolue notamment Yannick Ferreira Carrasco. Le club chinois avait pourtant formulé une offre alléchante pour le Français, puisqu’ils lui proposaient un salaire annuel proche de 10 M€.

Si Giroud aurait pu en outre bénéficier de plus de temps de jeu, lui qui apparaît irrégulièrement dans l’effectif de Maurizio Sarri, barré par la concurrence d’Eden Hazard et l’arrivée récente de Gonzalo Higuain, il a néanmoins préféré rester en Angleterre, pour rester dans un championnat de haut niveau et ainsi ne pas compromettre ses chances d’être appelé en équipe de France. Il s’agit du deuxième échec du Dalian Yifang pour recruter un attaquant français, eux qui avaient déjà tenté de faire venir Alassane Pléa cet hiver. Ce que le Borussia Mönchengladbach avait démenti.