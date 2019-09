Le grand attaquant, l’Olympique de Marseille espère le tenir avec Dario Benedetto, arrivé cet été de Boca Juniors contre un chèque de 14 M€. Alvaro Gonzalez, autre recrue du mercato estival olympien, en est lui clairement persuadé, comme il l’a confié à RMC Sport.

« J’espère et je pense que Dario sera le grand attaquant que Marseille attend. Il nous apporte beaucoup et peut encore plus nous donner au fil de son adaptation. Je ne le connaissais pas en personne mais j’avais vu certains de ses matches avec Boca. Il a une super frappe de balle. C’est un joueur avec un grand cœur et beaucoup de caractère », a salué le défenseur central espagnol. C’est dit !

