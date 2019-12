En ce début de saison, Dario Benedetto, l’attaquant argentin de l’Olympique de Marseille, est en disette et n’a inscrit qu’un seul but à domicile, à l’Orange-Vélodrome. Une situation qui n’a pas vraiment l’air de trop gêner son entraîneur André Villas-Boas.

« J’ai parlé avec Dario, je vous l’ai déjà dit. Il est tranquille tant que l’équipe gagne. Il est content de son travail, moi aussi. Il a joué à Metz avec une petite contracture. On l’a laissé sur le terrain. Il est toujours gêné et il restera à prendre une décision demain. Il reste une chance qu’il soit là pour demain. Tant qu’il fait son travail et que l’équipe va bien, ça va, je ne m’inquiète pas pour les buts », a lâché le Portugais devant les médias, jeudi après-midi.