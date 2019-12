Depuis quelques matchs, l’OM peut compter sur un Nemanja Radonjic (23 ans) décisif. Buteur face à Toulouse et Reims, l’ailier serbe doit pour le moment se contenter du rôle de Super Sub à Marseille. Présent en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Metz, André Villas-Boas a évoqué le sujet Radonjic en toute franchise. Si les prestations de l’intéressé sont satisfaisantes, celles-ci ne suffisent pas à bousculer la hiérarchie sur le plan offensif.

« Nemanja fait tout pour mériter une opportunité de démarrer. Mais pour l’instant je ne trouve pas de raisons pour changer notre attaque, car on est très bien en ce moment. On va voir. Il est plus à l’aise à gauche. Il se trouve dans un bon état d’esprit. Mais Payet à gauche est déterminant pour nous, » a commenté Villas-Boas. Nemanja Radonjic va donc devoir prendre son mal en patience avant d’obtenir une place de titulaire...