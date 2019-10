Les lourdes sanctions disciplinaires reçues par les joueurs de l’Olympique de Marseille après le match contre Montpellier (Dimitri Payet a par exemple écopé de quatre matches de suspension) ont agacé André Villas-Boas. D’ailleurs, le coach phocéen a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait plus que ses ouailles reçoivent bêtement des cartons. « C’est terminé les cartons pris de façon infantile. On a parlé de ça. On a déjà payé, l’exemple de Montpellier est là. J’espère que c’est fini. L’émotion du match peut te faire dire des mots et après c’est trop tard pour les excuses », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de dévoiler sa façon de sanctionner les joueurs. Et contrairement aux autres clubs, l’OM n’a pas de barème de sanctions. C’est surtout à l’appréciation du coach.

« La première chose que j’ai faite quand je suis arrivé, c’est d’arrêter avec les amendes. Je crois au bon sens et à la responsabilité. J’applique une amende de manière utile et quand je le veux. Tu peux avoir des clubs qui ont ce type de discipline, mais c’est toujours trop difficile pour moi. Parfois, vous prenez un carton jaune parce que vous protégez votre coéquipier. C’est toujours difficile d’analyser. Avec Payet, je n’ai pas mis d’amende. J’espère une réaction normale des joueurs pour les matches suivants. Mais si un joueur a pris une amende avant et qu’il recommence, c’est que l’amende n’a rien fait. La souffrance qu’on a eue pendant son absence a été plus dure pour lui », a-t-il indiqué.