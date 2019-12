Plus rien n’arrête l’Olympique de Marseille. Le club olympien, qui a enchaîné six victoires consécutives, visera la passe de sept samedi à Saint-Symphorien face au FC Metz (18e journée de Ligue 1). Si l’OM réalise un début de saison éblouissant, il le doit également à ses milieux Morgan Sanson et Valentin Rongier. Deux joueurs clés dans le dispositif d’André Villas-Boas. Le technicien portugais a rendu un vibrant hommage à ses deux joueurs en conférence de presse, ce jeudi.

« Ils se sont trouvés petit à petit. Ils sont complémentaires. Leur relation est exceptionnelle pour les phases offensives et le pressing. Rongier compense les montées de Sanson, ça lui donne cette liberté. Pendant l’absence de Payet, on jouait un peu plus avec Sanson en 10. Avec son retour, on est revenu dans notre système au milieu. Morgan est un joueur qui m’impressionnait quand je suis arrivé. Je voulais qu’il soit plus proche de la surface à la finition. Il a mis du temps mais il s’est trouvé sur le plan mental et physique, » a ainsi analysé le coach lusitanien. Les deux acolytes devraient encore être alignés samedi face à Metz.