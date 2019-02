À seulement 19 ans, Boubacar Kamara a peut-être sauvé la tête de Rudi Garcia à l’OM en inscrivant l’unique but de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux (1-0) dans un Velodrome vide. Le défenseur marseillais, dont le potentiel est bien cerné par ses dirigeants, continue d’enchaîner les matches avec les professionnels, avec qui il est totalement investi.

Et selon Calciomercato, plusieurs gros clubs s’intéressent à lui. En effet, le Milan AC pisterait son profil et pourrait transmettre une offre dans les prochains mois. Seulement, Chelsea, Dortmund et Arsenal seraient également sur les rangs. Une belle concurrence pour le jeune crack de l’Olympique de Marseille.