Sacré vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, l’Olympique de Marseille reste la seule équipe française à avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes. Vingt-cinq ans après La Provence est revenu sur cette rencontre en interrogeaent l’un de ses principaux protagonistes, Bernard Tapie. L’ancien président à d’ailleurs livré une anecdote croustillante : « C’est moi qui empêche Goethals de sortir Boli à Munich. Il est blessé, il reste huit minutes avant la mi-temps et il veut le sortir. »

« Moi je suis en tribune avec le talkie-walkie et je l’en empêche. Je me dis, je préfère avoir un Boli amoindri que de prendre le risque de faire sans lui. (Dans un éclat de rire) Rudi Völler dit à Raymond de sortir Basile mais le Belge lui gueule : "Mais il ne veut pas l’autre con." Le con c’était moi ! » Un choix payant puisque Basile Boli inscrivait le but vainqueur de cette finale devenue historique pour le football français.