Hier soir, la famille marseillaise a été durement touchée par l’annonce du décès de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf. Une nouvelle qui a ému le football français et qui n’a bien évidemment pas laissé André Villas-Boas sans réaction.

« RIP Pape Diouf. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à tout le peuple olympien », a posté l’entraîneur portugais de l’OM sur son compte Instagram. L’heure est plus que jamais au recueillement chez les Olympiens.