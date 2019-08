L’Olympique de Marseille tient enfin son grand attaquant. Après de longues semaines, Dario Benedetto (29 ans) est enfin joueur phocéen. Le club du sud de la France a confirmé son arrivée ce lundi après-midi.

Et on connaît le numéro porté par l’Argentin : le symbolique n°9. Espérons pour lui et pour l’OM qu’il portera chance au désormais ancien joueur de Boca Juniors.

