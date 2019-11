Ce soir, c’est le grand soir ! L’un des matches à ne pas rater en Ligue 1 Conforama. L’OM affronte l’OL, ce dimanche à 21h à l’Orange Vélodrome. Un stade qui devrait être plein comme un œuf pour l’occasion. Un Olympico de gala entre deux clubs historiques de Ligue 1. Et justement, un match tout particulier pour Rudi Garcia, le nouvel entraîneur de l’OL qui sévissait il y a encore de cela quelques mois sur le banc de l’OM. Il suffit de voir les déclarations sulfureuses de Dimitri Payet sur son ancien coach pour s’attendre à des retrouvailles explosives.

Dans un match qui apparaît désormais comme l’une, si ce n’est l’affiche la plus attendue de Ligue 1, la formation phocéenne voudra donc s’offrir le scalp d’un deuxième club français de Ligue des Champions après avoir gagné face au LOSC la semaine dernière. La C1, justement, a plutôt réussi à la bande à Memphis Depay. Si l’attaquant néerlandais sera absent à Marseille, le club rhodanien voudra surfer sur sa victoire 3-1 face au Benfica Lisbonne mardi soir.

Regarder OM vs OL en streaming direct

Cette rencontre entre les deux Olympiques les plus célèbres du Championnat de France est à sens unique depuis cinq ans. Que ce soit à Lyon ou à Marseille, l'OL a remporté tous les matches de L1 depuis janvier 2017. Quoi qu'il en soit, le spectacle devrait être au rendez-vous. Il suffit de se rappeler la rencontre il y a tout juste 10 ans entre les deux équipes qui avait accouché d'un incroyable 5-5 un soir de novembre 2009 à Gerland. Et la diffusion à la télévision de cet Olympico se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h.

