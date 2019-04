Après trois matches sans succès, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce samedi en s’imposant face au Nîmes Olympique (2-1) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le club phocéen se retrouve provisoirement à la quatrième place, en attendant le match de Saint-Etienne contre Bordeaux dimanche (17h), à seulement quatre points de l’Olympique Lyonnais. Et dans quelques semaines, l’OM et l’OL s’affronteront. Mais pas question de penser à ce match pour Rudi Garcia.

« Avant la 36e journée, il y aura la 33e. C’est à Guingamp, ça sera déjà assez compliqué et ensuite il faudra recevoir Nantes et aller à Strasbourg... Il y a trois matches compliqués donc ce n’est pas du tout le moment de penser à la 36e journée. On s’est effectivement rapprochés de Lyon qui est troisième et c’est la vérité du jour. Mais il faut déjà gagner à Guingamp, ça va être assez difficile comme ça, on va se préparer juste pour ça, le reste n’est pas très important pour l’instant », a notamment lâché l’ancien technicien de l’AS Roma en conférence de presse.