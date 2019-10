La dixième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un duel entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg. Deux équipes qui restent sur de mauvaises séries.

A domicile, l’Olympique de Marseille opte pour un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Hiroki Sakai se présentent devant le gardien français. Maxime Lopez et Valentin Rongier accompagnent Kevin Strootman au milieu du terrain. Aligné en pointe, Dario Benedetto peut compter sur Valère Germain et Nemanja Radonjic afin d’alimenter les couloirs.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg décide de s’établir dans un 3-6-1 où Mats Sels évolue dans les buts. La charnière voit Anthony Caci, Lamine Koné et Mohamed Simakan prendre place. Les rôles de pistons sont assurés par Kenny Lala et Lionel Carole alors qu’on retrouve Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Adrien Thomasson et Jean-Ricner Bellegarde au cœur du jeu. Ludovic Ajorque est présent sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Lopez, Strootman, Rongier - Germain, Benedetto, Radonjic

Racing Club de Strasbourg : Sels - Caci, Koné, Simakan - Lala, Sissoko, Fofana, Thomasson, Bellegarde, Carole - Ajorque