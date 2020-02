Les fondations de l’OM s’étendent sur le continent africain. Le 8 décembre 2019, Marseille lançait officiellement sa collaboration avec l’académie Diambars (qui a notamment formé le Parisien Idrissa Gueye), au Sénégal, dans le cadre de son projet OM Africa. Laurent Colette, le directeur général du club olympien, expliquait récemment que les pensionnaires de Ligue 1 possèdent « de vraies relations et une vraie entrée avec l’Afrique ». C’est également dans cette optique que l’Olympique de Marseille lançait, un peu plus tôt, un programme baptisé OM School, ayant pour but de former des joueurs âgés de 5 à 16 ans selon les méthodes marseillaises. Deux écoles de football étaient ainsi créées à Alger (Algérie) et à Tunis (Tunisie).

La Provence annonce ce lundi qu’une troisième école, en Côte d’Ivoire, à Abidjan, ouvrira ses portes dans les prochaines heures. L’OM enverra ainsi une délégation composée notamment de Laurent Colette et Basile Boli, d’origine ivoirienne, pour inaugurer cette nouvelle école. Le quotidien sportif précise que le club de la cité phocéenne, en quête de liquidités, a des vues commerciales. Leurs ventes de maillots ayant explosé en Algérie et en Tunisie après l’ouverture des OM Schools, les dirigeants marseillais attendent le même effet en Côte d’Ivoire. Et ce n’est pas terminé, puisque deux écoles supplémentaires sont d’ores et déjà prévues : une au Maroc, en mars, et une à Yaoundé, au Cameroun, dont la date reste à définir.