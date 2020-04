Dans un live Instagram avec un youtubeur la semaine passée, Karim Benzema avait volé au secours de Valère Germain, critiqué fréquemment par les supporters phocéens. Le buteur du Real Madrid avait pointé du doigt la forte pression mise sur les épaules du Marseillais pour expliquer son faible rendement offensif (2 buts en 25 matches de Ligue 1). Et le principal intéressé a salué les paroles de son homologue, ce mardi soir sur les antennes de RMC

« C’est plus intéressant d’écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Que ce soit des anciens, des entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées de football. Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, c’est sûr », a lancé Valère Germain, de passage dans l’After Foot. Des paroles élogieuses envers Karim Benzema, et que ce dernier devrait apprécier.