Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue débutent ce soir avec un duel entre Orléans et le Paris Saint-Germain. A domicile, la formation de Ligue 2 s’articule dans un 4-1-4-1 classique avec Thomas Renault dans les buts. La défense est composée par Steeve Furtado, Gabriel Mutombo, Pierre Bouby et Gauthier Pinaud. Joseph Lopy a un rôle crucial en tant que sentinelle. Aligné en pointe de l’attaque, Anthony Le Tallec est soutenu par Karim Ziani, Durel Avounou, Thomas Ephestion et Ousmane Cissokho.

De son côté, le Paris Saint-Germain effectue un très léger turn-over. Placé dans les cages, Alphonse Aréola peut compter sur Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe qui forment la charnière centrale. Dani Alves et Juan Bernat évoluent en tant que piston et soutiennent Christopher Nkunku et Julian Draxler. En attaque, Angel Di Maria et Eric Choupo-Moting épaulent Edinson Cavani.

Les compositions :

Orléans : Renault - Furtado, Mutombo, Bouby, Pinaud - Lopy - Ziani, Avounou, Ephestion, Cissokho - Le Tallec

Paris Saint-Germain : Aréola - Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe - Dani Alves, Nkunku, Draxler, Bernat - Di Maria, Choupo-Moting, Cavani