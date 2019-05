Les barrages d’accession à la Ligue 1 débutent ce soir avec un duel entre le Paris FC et le Racing Club de Lens. Respectivement quatrième et cinquième de Ligue 2, ces deux formations s’affrontent pour avoir la possibilité de rencontre Troyes lors du prochain tour. Ce match se déroule au stade Charléty de Paris.

A domicile, le Paris FC se présente dans un 4-3-3 avec Vincent Demarconnay dans les buts. Ce dernier peut compter sur Souleymane Karamoko, Samuel Yohou, Ousmane Kanté et Romain Perraud en défense. Au milieu, Jonathan Pitroipa est épaulé par Cyril Mandouki et par Rominigue Kouamé N’Guessan. Enfin, Julien Lopez et Lalaina Nomenjanahary accompagnent Silas Wamangituka en attaque.

De son côté, le Racing Club de Lens propose un 4-2-3-1 avec Jean-Louis Leca dans les cages. Le Corse est devancé par une ligne défensive constituée de Jean-Kévin Duverne, Mehdi Tahrat, Steven Fortes et Massadio Haïdara. Cheick Doucouré et Guillaume Gillet forment le double pivot tandis que Jean-Ricner Bellegarde, Souleymane Diarra et Thierry Ambrose évoluent un cran plus haut. Enfin, Yannick Gomis est seul en pointe de l’attaque nordiste.

Les compositions :

Paris FC : Demarconnay - Karamoko, Yohou, Kanté, Perraud - Mandouki, Pitroipa, N’Guessan - Lopez Baila, Wamangituka, Nomenjanahary

RC Lens : Leca - Duverne, Tahrat, Fortes, Haïdara - Doucouré, Gillet - Bellegarde, Diarra, Ambrose - Gomis