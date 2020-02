Dans les dernières heures du mercato, Al Sadd a cru accueillir Gervinho (32 ans). Seulement, l’affaire a capoté pour 9 minutes de retard lors de l’envoi des documents officiels. L’attaquant ivoirien est donc resté du côté de Parme, où son contrat court encore jusqu’en juin 2022. Mais les pensionnaires d’Ennio Tardini l’ont encore mauvaise. D’ailleurs, ils ont décidé de le mettre à l’écart jusqu’à nouvel ordre.

« Parme annonce que le joueur Gervinho, suite des absences répétées et injustifiées aux entraînements, suivra un programme individualisé aux ordres du staff technique jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur le communiqué officiel de l’écurie parmesane publié mardi. Les médias italiens indiquent qu’elle tente même de lui trouver une porte de sortie dans l’un des pays où le mercato est encore ouvert. Ce mercredi, en conférence de presse, le directeur sportif Daniele Faggiani a enfoncé le clou. « Il n’était pas sûr de vouloir partir. S’il l’avait vraiment été, il aurait pu signer plus vite. Nous étions en temps et en heure, mais le garçon n’était pas vraiment convaincu. Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour tout le monde. Ce n’est pas facile », a-t-il lâché. Al Sadd, de son côté, s’est consolé en recrutant le Mexicain Marco Fabian.