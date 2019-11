Très présent médiatiquement en ce moment, le directeur de l’académie du FC Barcelone s’est encore exprimé en Catalogne, cette fois dans l’émission Tu Diràs de la radio RAC1. Forcément, il a été interrogé sur le possible transfert de Neymar, qui reprend de l’ampleur en Espagne suite aux déclarations d’Eric Abidal notamment. Patrick Kluivert a lui des doutes quant aux bénéfices d’un tel transfert, et craint qu’un retour de la star brésilienne bride les joueurs de La Masia.

« On ne sait jamais, mais comme vous l’avez vu, ce n’est pas facile (de le recruter, NDLR). Pour deux raisons, le Qatar, et puis aussi, quand tu recrutes Neymar, tu freines certains joueurs déjà présents au club. C’est une décision qui doit être prise en interne. Si tu le recrutes, c’est un super joueur, mais Ansu Fati, qui joue au même poste, tu le freines. Ou d’autres joueurs. Que veut-on faire ? C’est ce qu’on doit se demander. On veut Neymar, on veut que les jeunes joueurs montent, ou on veut les deux ? », s’est interrogé le Néerlandais. Affaire à suivre.