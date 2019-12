Jean-Pierre Rivère a déjà annoncé la couleur. Le premier mercato complet de l’OGC Nice avec INEOS à sa tête sera animé. Le Gym a déjà recruté le latéral gauche de la Lazio Riza Durmisi et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Patrick Vieira a fait les comptes de ce qu’il manquait à son équipe pour être plus compétitive en seconde partie de saison.

« On a identifié les profils avec les dirigeants, j’espère que ça se dénouera assez vite. Le plus tôt sera le mieux. On a encore besoin d’expérience pour mieux gérer nos matchs, de s’améliorer dans les trente derniers mètres, dans la dernière passe, la créativité. Au vu des blessures, reste à savoir si on aura besoin de quelqu’un derrière aussi. A voir... » Nice a bouclé 2019 à la 10e place de Ligue 1 avec 27 points.