Les sportifs de haut niveau et plus précisément les stars du foot ont tous été des adolescents qui ont été marqués par des grands noms du football mondial. Le milieu de terrain international français de Manchester United Paul Pogba ne déroge pas à la règle et a révélé lors d’un podcast diffusé par le club mancunien le nom des joueurs qui tapissaient les murs de sa chambre étant enfant.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que La Pioche était fan des joueurs offensifs. « J’avais Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Djibril Cisse, Kaka », a répondu le champion du monde 2018 non sans une certaine nostalgie.