Premier gros choc de ces éliminatoires pour l’Euro 2020, le match entre les Pays-Bas et l’Allemagne s’annonce palpitant. A domicile, les Pays-Bas s’organisent dans un 4-3-3 avec Jasper Cillessen dans les cages. En défense, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk et Daley Blind prennent place tandis que Frenkie de Jong, Marten de Roon et Georginio Wijnaldum se retrouvent au coeur du jeu. Le trio d’attaque est composé de Quincy Promes, Memphis Depay et Ryan Babel.

En face, la sélection allemande s’articule dans un 3-5-2 avec Manuel Neuer dans les cages ainsi que Matthias Ginter, Niklas Süle et Antonio Rüdiger en défense. Thilo Kehrer et Nico Schulz occupent le rôle de piston tandis que Toni Kroos, Leon Goretzka et Joshua Kimmich évoluent au cœur du jeu. Enfin, Serge Gnabry prend la pointe de l’attaque avec Leroy Sané.

Les compositions :

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Jong, de Roon, Wijnaldum - Promes, Depay, Babel

Allemagne : Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, Goretzka, Kroos, Schulz - Gnabry, Sané