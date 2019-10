Jeudi dernier lors du match de qualification pour l’Euro 2020 entre les Pays-Bas et l’Irlande du Nord (3-1), Memphis Depay a encore une fois crevé l’écran. Avec un doublé, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a sorti son équipe d’une situation compliquée. Toutefois, il a terminé la rencontre avec une gêne à la cuisse. Touché, il ne jouera pas demain contre la Biélorussie.

Une nouvelle qu’il n’a pas manqué de faire part sur les réseaux sociaux : « je suis déçu de ne pouvoir voyager avec l’équipe pour l’aider contre la Biélorussie dimanche à cause de ma blessure, mais je suis sûr qu’ils feront le travail et je serai de retour très bientôt ! »

Picture captured after the final whistle on Thursday night.

I’m disappointed that I can’t travel with the team to help them against Belarus on Sunday because of my injury, but I’m sure they will do the job and I will be back very soon ! #NewWave pic.twitter.com/it4V2QygvY

