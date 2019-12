Auteur d’un début de saison convaincant avec le Dinamo Zagreb (13 matches, 3 buts, 1 passe décisive), Dani Olmo (21 ans) est régulièrement cité dans la colonne des transferts. Alors que le club croate affronte Manchester City lors de la 6e journée de Ligue des champions, Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges à propos de l’attaquant espagnol.

« Il vient de l’académie du Barça et ce n’est pas facile de venir ici et de s’adapter si bien. Avec l’équipe espagnole U21 l’été dernier, il était l’un des meilleurs joueurs. Je suis très heureux pour lui et que les choses aillent bien pour lui. Selon la presse, nous voulons recruter 100 joueurs chaque mois, et bien sûr Olmo sera l’un d’eux. Nous verrons ce qui se passera », a glissé le coach des Citizens malicieux par des propos rapportés par Sport.