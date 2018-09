On le sait, Pierre-Emerick Aubameyang va vite, très vite. Sa vitesse lui a permis de marquer le deuxième but d’Arsenal, dimanche, lors de la victoire à domicile face à Everton (2-0), pour la 6e journée de Premier League. Et il est aussi rapide sur la route au volant de son bolide, voire même un peu trop.

Le Sun rapporte que l’international gabonais (50 sélections, 20 buts), a été arrêté pour excès de vitesse au volant de sa Lamborghini, qu’il conduisait à presque 160 km/h. Après avoir reconnu et regretté sa faute, l’attaquant des Gunners a été condamné à verser une amende de 1250 £ (environ 1400 €).