L’Emirates Stadium de Londres était cet après-midi le théâtre d’un affrontement entre Arsenal (9e) et Everton (12e), en clôture de la 6e journée de Premier League. Deux équipes aux trajectoires bien différentes ces dernières semaines. Les Gunners avaient l’opportunité d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat et de recoller à Tottenham, cinquième. En face, les Toffees voulaient éviter un 4e match sans victoire et mettre fin à une disette de 22 ans dans le nord de Londres. Et ce sont les Gunners qui, bousculés et finalement très réalistes en seconde période, se sont imposés 2 but à 0, grâce à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang.

Une rencontre dont la première période a tourné à l’avantage d’Everton. Porté par un Sigurdsson habile techniquement et un Richarlison intenable, les Toffees ont beaucoup tenté mais toujours buté sur un Petr Cech auteur d’une prestation éblouissante. Le portier tchèque a ecoeuré Calvert-Lewin, qui après deux échecs a disparu. En difficulté derrière et très peu inspiré devant, à l’image d’Ozil ou Lacazette, transparents dans le premier acte, les Gunners sont revenus des vestiaires aussi timorés. Et pourtant, les hommes d’Unai Emery sont parvenus à faire preuve d’un réalisme froid, grâce à la paire Lacazette-Aubameyang. Chacun leur tour, les attaquants ont fait trembler les filets de Jordan Pickford. L’attaquant français, directement impliqué dans neuf buts lors de ses neufs dernières titularisations avec les Gunners d’Arsenal en Premier League, enroulait tout d’abord un tir puissant du pied droit qui venait dépoussiérer la lucarne de Pickford (1-0, 56e) ! Trois minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang imitait son partenaire d’attaque, avec un but entaché d’une polémique. Le Gabonais était à la conclusion d’une contre-attaque jouée à trois contre un. Héritant d’une talonnade de Ramsey, il ajustait Pickford, malgré une position de hors jeu évidente (2-0, 59e). Avec ce succès, le quatrième de rang en Pemier League, les Gunners grimpent à la 6e place. Les Toffees restent eux bloqués en milieu de tableau, 12e.

