Pour le compte de la 20e journée de Premier League, Burnley (19e) recevait au Turf Moor West Ham (11e). Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, les Clarets voyaient là une belle occasion de se relancer devant leur public. Mission accomplie pour les hommes de Sean Dyche, qui ont remporté ce match 2 buts à 0.

Tout s’est joué en première période pour les locaux. Dès le quart d’heure de jeu, Chris Wood profitait de la belle remise de la tête d’Ashley Barnes et s’en allait tromper Łukasz Fabiański (1-0, 15e). Moins de vingt minutes plus tard, Dwight McNeil était à la réception d’un centre d’Ashley Westwood et faisait le break (2-0, 34e). Le score ne bougeait plus dans le second acte. Grâce à cette victoire, Burnley remonte à la 18e place, un point devant Fulham. West Ham reste 11e.