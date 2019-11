Dans le cadre de la onzième journée de Premier League, Everton recevait Tottenham à Goodison Park. En situation délicate, les Toffees devaient absolument l’emporter pour s’offrir un peu d’air et dépasser leur adversaire du jour. Pour y parvenir, Marco Silva alignait son traditionnel 4-2-3-1 avec le seul Richarlison en pointe. Lucas Digne et Djibril Sidibé démarraient la rencontre. Côté Spurs, Mauricio Pochettino optait pour le même schéma tactique et devait se passer d’Harry Kane malade. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour entrevoir la première occasion dangereuse du match. Sur la gauche, Lucas Digne distillait un bon centre pour Richarlison à l’entrée de la surface. L’attaquant brésilien voyait sa frappe en pivot bien captée par Gazzaniga (32e). Dans un match plutôt fermé, les Toffees se procuraient une nouvelle opportunité par Richarlison, bien servi par Digne, mais la frappe du buteur brésilien était bien négociée par Gazzaniga (60e).

Mais les Spurs allaient finalement ouvrir le score. Sur un ballon perdu par Iwobi dans l’entrejeu, Son alertait Dele Alli dont la frappe tendue ne laissait aucune chance à Pickford (0-1, 63e). La fin de match entre les deux équipes devenait houleuse et Son était expulsé suite à un tacle qui entraînait par la suite la grave blessure d’André Gomes (79e). Le milieu portugais était évacué sous assistance respiratoire. En fin de match, Everton poussait pour revenir au score mais la tête de Calvert-Lewin passait au dessus (84e). L’arbitre indiquait douze minutes d’arrêts de jeu et les Toffees en profitaient pour égaliser. À la réception d’une belle transversale de Mina, Digne centrait instantanément pour Tosun qui marquait de la tête (1-1, 90e+6). Au terme d’une fin de match incroyable, Everton arrachait le nul mais restait à trois points de la zone rouge.