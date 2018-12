Le challenge de Claudio Ranieri en signant à Fulham s’annonçait complexe. Après trois matches sans succès, les locaux voulaient l’emporter en recevant West Ham, équipe en forme du moment puisque les Hammers sortaient de trois succès consécutifs. Fulham, bon dernier du championnat avant le match, voulait se relancer, mais s’est finalement incliné, incapable de trouver la faille contre West Ham (0-2).

Malgré une première occasion de Kamara, sortie par Fabianski, Fulham encaissait un premier but au quart d’heure de jeu. Snodgrass, trouvé par Anderson, ouvrait son pied à l’entrée de la surface (0-1, 17e). Si Mitrovic (26e) et Kamara par deux fois (27e et 28e) ne parvenaient pas à égaliser, West Ham doublait la mise. Trouvé dans la surface après une déviation de Chicharito, Antonio glissait le ballon entre les jambes de Rico (0-2, 29e). En deuxième mi-temps, malgré une domination et une occasion manquée par Mitrovic (61e), Fulham ne revenait pas et s’inclinait logiquement (0-2). West Ham confirme sa bonne remontée et prend la 9e place, à deux points de Manchester United, 6e.