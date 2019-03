Arrivé en Premier League en 2011 après un début de carrière réussi à Anderlecht, où il a planté 41 buts en 98 rencontres, Romelu Lukaku a ensuite rejoint la Premier League et Chelsea. Et s’il n’a pas brillé avec les Blues (0 but en 15 matches), il s’est montré diablement efficace par la suite.

Avec 87 buts sous les couleurs d’Everton (toutes compétitions confondues), Romelu Lukaku a prouvé qu’il appréciait les pelouses anglaises. Et après son doublé mercredi soir contre Crystal Palace, le meilleur buteur de la sélection belge est entré dans le top 20 des meilleurs buteurs de la Premier League (111 buts). Il reste cependant toujours bien loin des 260 buts d’Alan Shearer ou des 208 réalisations de Wayne Rooney. Mais attention, le Belge n’a que 25 ans et semble en quête de records !