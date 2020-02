En attendant le match de son rival londonien, Arsenal (qui accueille Newcastle à 17h30), Tottenham se déplaçait dans à Birmingham pour y affronter Aston Villa dans le cadre de la 26e journée de la Premier League. Les Spurs pouvaient revenir à une longueur de la 4e place occupée par Chelsea tandis que les Villans avaient à cœur de prendre leurs distances sur West Ham, premier relégable. Dans une rencontre très plaisante à suivre, les Spurs ont arraché la victoire dans les tout derniers instants (3-2). Les locaux ont été les premiers à faire mouche assez rapidement dans le match, quand Toby Alderweireld a dévié dans son propre but un centre du latéral droit français de Villa, Frédéric Guilbert (9e). Mais l’international belge s’est racheté en égalisant pour les siens d’une lourde frappe dans un angle fermé dans la surface de réparation (27e).

La recrue hivernale Steven Bergwijn a ensuite provoqué un penalty, concédé par Bjorn Engels et raté par Heung-Min Son. Mais le Sud-Coréen a bien suivi pour devancer la sortie de Pepe Reina à la suite de son échec (45e+2). Et comme ce match était une histoire de rachat, à l’image d’Alderweireld, Engels a repris victorieusement de la tête un corner de l’excellent Jack Grealish (53e). Si Pepe Reina a multiplié les arrêts pour maintenir les Villans dans le match, Heung-Min Son a finalement permis aux Spurs d’empocher les trois points sur une erreur... de Bjorn Engels (90e+4). Le Tottenham de José Mourinho (5e, 40 points) enchaîne une troisième victoire en championnat, gagne une place et met la pression sur Chelsea (4e, 41 points) qui reçoit Manchester United lundi soir. Les hommes de Dean Smith (17es, 25 points) restent eux sous la menace de West Ham (18e, 24 points), qui se déplace à Manchester City mercredi soir.