Joueur du FC Porto depuis la saison 2014/2015, Vincent Aboubakar (27 ans) vit des hauts et des bas avec les Dragons. Dernièrement, une blessure au genou l’a tenu éloigné des terrains durant de longs mois. De retour à la compétition, l’attaquant camerounais se trouvait avec les Lions indomptables pour affronter le Cap-Vert. A cette occasion, le joueur a réaffirmé son envie de retrouver les terrains (il n’a pas été utilisé par Sergio Conceição en championnat) et, pourquoi pas, de plier bagage cet hiver.

« Si je suis là aujourd’hui, c’est que je suis complètement rétabli. C’est juste que quand j’étais parti pour la préparation de la CAN, je me suis blessé à nouveau. Après, j’ai fait la préparation mais on ne pouvait pas m’amener à la CAN parce que ma blessure n’était pas complètement cicatrisée. Je suis rentré à Porto, pendant une semaine, j’ai continué le traitement, après je suis venu ici au Cameroun pour quelques jours et j’ai repris avec mes coéquipiers après. (...) Ce que je me dis, c’est que mes coaches ont peut-être peur de me lancer pour que je me blesse à nouveau mais je pense qu’aujourd’hui, je suis quand même apte à jouer un match. Il me faut du rythme, il faut que je joue un, deux matches et après, le reste va suivre. (...) Oui, je vais partir. Je ne vais pas rester toute ma vie au FC Porto », a-t-il déclaré dans des propos relayés par O Jogo.