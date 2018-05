Si le FC Porto avait déjà décroché son 28e titre de champion du Portugal la semaine passée, la 34e et dernière journée de Liga Nos offrait néanmoins quelques suspenses. Dans le haut de tableau, où les deux clubs de Lisbonne, le Sporting CP et le Benfica, se disputaient le deuxième ticket pour la Ligue des champions (3e tour de qualification), ce sont les Aigles de Benfica qui doublent leurs voisins sur le fil grâce à une courte victoire face à Moreirense (1-0, Jonas, s.p, 51e). Battus sur l’île de Madère par le Maritimo avec un Rui Patricio peu inspiré (2-1, Joel, 31e, Ghazaryan, 90+3 ; Dost, 32e), les Lions laissent échapper la deuxième place et devront se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. Défait à Rio Ave (0-1), mais assuré de terminer 4e, le Sporting Braga complète le quatuor d’européens et disputera également la C3 l’an prochain.

Dans le bas de tableau, cinq équipes luttaient pour le maintien ! Setubal, Moreirense, Paços Ferreira, Feirense et Estoril. Dix-huitième et lanterne rouge avant la dernière journée, Setubal réussit le joli coup de l’emporter face à Tondela (1-0) et de se maintenir dans l’élite du football portugais, terminant à une improbable 14e place. Battu à Portimonense (3-1), Paços Ferreira, qui avait rejoint l’élite lors de la saison 2005-2006, est relégué en Liga 2 Cabovisão. Tenu en échec (0-0) à Feirense (16e), dans le match de la peur, Estoril termine la saison à la dernière place et descend également au deuxième échelon du football portugais, six saisons après avoir retrouvé les sommets.

Le palmarès de la saison de Liga Nos :

1er : FC Porto : champion et qualifié pour la phase de poules de la C1.

2e : Benfica : qualifié pour le troisième tour de qualification de la C1.

3e : Sporting CP : qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa.

4e : Sporting Braga : qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa.

17e : Paços Ferreira : relégué en Liga 2 Cabovisão.

18e : Estoril : relégué en Liga 2 Cabovisão.

Promus en Liga Nos la saison prochaine :

1er : Nacional Madère

2e : Clube Desportivo Santa Clara