Chaque saison, Radio France Internationale (RFI) et France 24 organisent le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1). Qui succédera à l’Ivoirien Jean Michaël Séri sacré en 2017 ? Les noms des 13 finalistes viennent d’être dévoilés ce lundi midi.

Le milieu de l’OGC Nice fait partie de cette liste avec deux de ses compatriotes ivoiriens puisque Nicolas Pepé (LOSC) et Max Alain Gradel (TFC), ont eu aussi été nommés. Dans cette liste, on compte bien évidemment quelques favoris comme Karl Toko Ekambi, redoutable en L1 cette saison avec Angers (17 buts), Wahbi Khazri, décisif avec Rennes depuis son arrivée en prêt l’été dernier en provenance d’Angleterre, ou encore Julio Tavares, véritable révélation de L1 avec Dijon (11 buts). Le Prix Marc-Vivien Foé 2018 sera remis le 14 mai prochain à l’issue d’un vote organisé par Radio France Internationale (RFI) et France 24 auprès d’un jury de 95 spécialistes.