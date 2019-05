Instauré en 2009, le Prix Marc-Vivien Foé récompense le joueur africain ayant réalisé la meilleure saison en Ligue 1. Remporté par Karl Toko-Ekambi l’année dernière, le trophée connaît désormais son nouveau propriétaire. Sans surprise, Nicolas Pépé a été récompensé pour sa superbe saison !

Auteur de 21 buts et de 10 passes décisives, l’attaquant lillois est logiquement sacré devant les deux autres finalistes Wahbi Khazri (ASSE) et Ismaïla Sarr (SRFC). Officiellement vainqueur du prix décerné par RFI et France 24, le joueur de 23 ans a reçu son trophée avant le coup d’envoi de la rencontre entre le LOSC et le SCO.