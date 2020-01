Le match Lille-PSG, qui compte pour la 21e journée de Ligue 1, aura lieu le dimanche 26 janvier 2020, au stade Pierre-Mauroy de Lille, à 21h. Cette rencontre est diffusée sur Canal+. Si les statistiques ne donnent clairement pas le LOSC favori, c’est le moins que l’on puisse dire à la vue des pronos, le club nordiste jouera sa carte à fond face au PSG.

Les cotes de Lille-PSG

Cette rencontre entre une équipe du Paris Saint-Germain une nouvelle fois championne de France l’an passé, devant... Lille, qui a terminé deuxième, est très attendue chez les bookmakers mais aussi chez les parieurs. Il faut dire que la saison passée, le PSG avait lourdement chuté 5-1 au stade Pierre-Mauroy, déjouant ainsi toutes les statistiques et les probabilités. De quoi régaler celui ou celle qui avait validé un pari sportif avec un tel score.

Notre pronostic : Paris vainqueur

Le PSG se déplace à Lille dans une forme étincelante à l’extérieur, restant sur une série de 7 victoires consécutives loin de ses bases. Avec un Neymar en grande forme et un Kylian Mbappé toujours en quête de nouveaux buts, Paris devrait s’imposer dans le Nord malgré l’absence de Marquinhos, blessé pour trois semaines. Il faut dire que le LOSC ne va pas très fort. Éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue aux tirs aux buts par l’OL, la formation de Christophe Galtier peine contre les gros. Chelsea, l’Ajax, le PSG déjà et Monaco ont fait mordre la poussière à un Lille moins tranchant ces derniers temps, à l’image d’un Victor Osimhen ou d’un Jonathan Ikoné plus discrets devant le but.

Les autres paris sur ce match

Si le score du match devrait pencher en faveur du PSG, c’est grâce à la puissance de frappe de son attaque. Neymar, qui reste sur 7 buts marqués en 6 matches de L1, devrait encore faire parler la poudre, de même que Kylian Mbappé ou encore Mauro Icardi, qui doit se racheter après trois matches sans but. Aventuriers ou supporters du LOSC, misez sur un but de Victor Osimhen qui pourrait profiter de cette opposition face au PSG pour se mettre en valeur.

Pour ce qui est du score de la rencontre, plusieurs solutions s’offrent à vous. Un score serré entre les deux équipes ou bien un large avantage pour le PSG. Quoi qu’il arrive, il devrait y avoir des buts ce dimanche soir à Lille et vous pouvez tenter un plus de deux buts dans la rencontre pour assurer vos arrières.

Sachez que ces pronostics et conseils sont donnés à titre indicatif. La responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs ne peut être engagée par quelque action que ce soit. Notez bien que les cotes des matches sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »