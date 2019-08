Hier, la FIFA a dévoilé la liste des 10 joueurs nommés pour le prix The Best 2019, prix récompensant le meilleur joueur de l’année. Absent durant de longs mois, Neymar n’a pas été retenu dans cette liste, sans grande surprise.

Et selon UOL, cette absence a automatiquement privé le Brésilien d’une juteuse prime. Le média local indique en effet que le contrat de Neymar prévoit des bonus en cas de nomination pour ce genre de prix. Et en cas de victoire finale, c’est une prime de 3 M€ qui lui aurait été versée. Pour rappel, Neymar est absent du prix The Best pour la deuxième année consécutive.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10