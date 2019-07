Le 23 septembre, à Milan, on connaîtra l’identité du lauréat du prix FIFA - The Best 2019. Un trophée récompensant « le meilleur joueur, quel que soit le championnat où il évolue ou sa nationalité, pour ses accomplissements entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019 (inclus). Il est attribué selon les performances sur le terrain et le comportement général, que ce soit sur le terrain ou en dehors » selon les critères établis par l’instance dirigeante du football mondial.

En attendant, la liste des 10 nommés vient d’être dévoilée. On y retrouve notamment Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk ou encore Frenkie de Jong, Sadio Mané ou Mohamed Salah. Sur ces 10 noms, les internautes (qui peuvent voter jusqu’au 19 août) et la communauté du football (les journalistes, les supporters, les sélectionneurs et capitaines d’équipes nationales) voteront pour élire le grand vainqueur. Les trois finalistes seront annoncés à une date ultérieure.

La liste des 10 joueurs retenus pour le trophée The Best – Joueur de la FIFA 2019 :

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal/34 ans)

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam, FC Barcelone/Pays-Bas/22 ans)

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam, Juventus Turin/Pays-Bas/19 ans)

Eden Hazard (Chelsea, Real Madrid/Belgique/28 ans)

Harry Kane (Tottenham/Angleterre/26 ans)

Sadio Mané (Liverpool/Sénégal/27 ans)

Kylian Mbappé (Paris SG/France/20 ans)

Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine/31 ans)

Mohamed Salah (Liverpool/Égypte/27 ans)

Virgil van Dijk (Liverpool/Pays-Bas/28 ans)

